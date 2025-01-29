Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры. На подделке документов разоблачили первого заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александра Яструбенко.

Смотрите также Руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу предупредили о предстоящем увольнении по почте

Топ-чиновник КГГА подделал себе справки о состоянии здоровья

Следствие установило, что Яструбенко в 2022 году обратился к врачам, чтобы пройти обследование и в дальнейшем получить необходимую ему группу инвалидности. Зато врач не решился написать в справке вывод о болезни и отметил, что человек не имеет проблем со здоровьем.

Поэтому первый заместитель главы Департамента подделал медицинское заключение, имея реквизиты настоящей справки.

В следующем году Александр Яструбенко снова пошел на медицинский осмотр и получил заключение – "здоров". Ситуация повторилась. Чиновник вписал в медицинский бланк необходимый ему диагноз.

Яструбенко подал эти документы в специализированную кардиологическую МСЭК и получил II группу инвалидности до июля 2025 года. Неправомерные действия работника КГГА разоблачила Киевская городская прокуратура. Как следствие, Александру Яструбенко сообщено о подозрении в подделке и использовании фейковых медицинских документов. Продолжается следствие.

МСЭК больше не существует

После ряда скандалов о подделке документов об инвалидности через МСЭК, в Украине было решено ликвидировать комиссии. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 30 декабря. Принимать решение о предоставлении инвалидности теперь имеет право другая врачебная комиссия.

Ожидается, что нововведение уменьшит случаи коррупции и неправомерного получения групп инвалидности.