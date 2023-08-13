В Одесской области чиновник одной из ВГА требовал 6 тысяч долларов за перевод военнослужащего в другое подразделение. Злоумышленник уже задержан.

Взятку требовал начальник сектора мобилизационной работы. Он получил ее через посредницу.

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В Одесской области чиновник требовал 6 тысяч долларов у жены тяжелораненого военного

Как стало известно, был задержан мужчина, требовавший от жены военнослужащего, который во время боевых действий получил ранение тяжелой степени, 6 000 долларов взятки.

Чтобы избежать разоблачения и скрыть свою деятельность, злоумышленник привлек посредницу. За указанную сумму начальник сектора мобилизационной работы одной из военно-гражданских администраций обещал повлиять на уполномоченных лиц воинской части. В частности, оказать содействие в принятии ими решения о выдаче "отношения" для дальнейшего прохождения военной службы в другом подразделении.

В результате чиновника задержали по статье о злоупотреблении влиянием. Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения и его сообщнице.

СМИ сообщают, что, предварительно, говорится о начальнике сектора мобилизационной работы Белгород-Днестровской военно-гражданской администрации



Разоблачен чиновник и его посредница на взятке / фото полиции



Чиновника уже задержали / фото полиции

В Винницкой области командира роты поймали на взятке

Напомним, что недавно в Винницкой области разоблачили командира роты на взяточничестве. Ему уже сообщили о подозрении. Мужчина требовал деньги от подчиненного военнослужащего, выполняющего задания в зоне проведения боевых действий.

Так, капитан требовал неправомерную выгоду в сумме 56 тысяч гривен от подчиненного военнослужащего, выполняющего задачи в зоне проведения боевых действий.

За такие средства мужчина пообещал не докладывать руководству части об обнаруженной нехватке имущества, закрепленного за сержантом, а также не назначать в связи с этим служебное расследование.

Командиру сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.