В Одесской области чиновник требовал 6 тысяч долларов у жены тяжелораненого военного
В Одесской области чиновник одной из ВГА требовал 6 тысяч долларов за перевод военнослужащего в другое подразделение. Злоумышленник уже задержан.
Взятку требовал начальник сектора мобилизационной работы. Он получил ее через посредницу.
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В Одесской области чиновник требовал 6 тысяч долларов у жены тяжелораненого военного
Как стало известно, был задержан мужчина, требовавший от жены военнослужащего, который во время боевых действий получил ранение тяжелой степени, 6 000 долларов взятки.
Чтобы избежать разоблачения и скрыть свою деятельность, злоумышленник привлек посредницу. За указанную сумму начальник сектора мобилизационной работы одной из военно-гражданских администраций обещал повлиять на уполномоченных лиц воинской части. В частности, оказать содействие в принятии ими решения о выдаче "отношения" для дальнейшего прохождения военной службы в другом подразделении.
В результате чиновника задержали по статье о злоупотреблении влиянием. Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения и его сообщнице.
Разоблачен чиновник и его посредница на взятке / фото полиции
Чиновника уже задержали / фото полиции
В Винницкой области командира роты поймали на взятке
Напомним, что недавно в Винницкой области разоблачили командира роты на взяточничестве. Ему уже сообщили о подозрении. Мужчина требовал деньги от подчиненного военнослужащего, выполняющего задания в зоне проведения боевых действий.
Так, капитан требовал неправомерную выгоду в сумме 56 тысяч гривен от подчиненного военнослужащего, выполняющего задачи в зоне проведения боевых действий.
За такие средства мужчина пообещал не докладывать руководству части об обнаруженной нехватке имущества, закрепленного за сержантом, а также не назначать в связи с этим служебное расследование.
Командиру сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.