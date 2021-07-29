В машине действительно был чиновник. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.
К теме В зоне ООС под автомобилем сотрудника СБУ нашли взрывчатку
Однако неизвестно, действительно ли в сумке, которую изъяли из-под автомобиля, была бомба.
Что известно о заминировании
- В Луганской области 29 июля служебная машина заезжала на территорию управления СБУ. Охранник заметил под ней подозрительный предмет, который был прикреплен к днищу автомобиля. Оттуда торчали несколько проводов разного цвета.
- Взрывотехники забрали из-под машины сумку с неизвестным устройством, похожим на взрывчатку.
- Здание окружила полиция. Отметили, что угрозы для людей нет.
Фейковые заминирования: последние новости
- В аэропорту "Львов" 21 июля нашли подозрительную сумку. Ее пришлось обезвредить. Однако взрывотехники обнаружили там только ноутбук. К счастью, взрывчатки не было
- На электронный адрес Чернобыльской АЭС 28 июля поступило сообщение о заминировании. Правда, информация о бомбе не подтвердилась.
- В Киеве 6 июля "минировали" здания Городского совета и КГГА, а также нескольких ТРЦ. Неизвестные требовали выкуп в биткоинах. Однако ничего опасного не нашли.