Так, в машині дійсно був високопосадовець. Про це журналістам розповіли у правоохоронних органах.
До теми У зоні ООС під автівкою співробітника СБУ знайшли вибухівку
Однак невідомо, чи дійсно у сумці, яку вилучили з під автомобіля, була бомба.
Що відомо про замінування
- У Луганській області 29 липня службова автівка заїжджала на територію управління СБУ. Охоронець помітив під нею підозрілий предмет, який був прикріплений до днища авто. Звідти стирчали кілька дротів різного кольору.
- Вибухотехніки забрали з-під машини сумку з невідомим пристроєм, схожим на вибухівку.
- Будівлю оточила поліція. Наголосили, що загрози для людей нема.
Фейкові замінування: останні новини
- У аеропорті "Львів" 21 липня знайшли підозрілу сумку. Її довелось знешкодити. Однак вибухотехніки виявили там лише ноутбук. На щастя, вибухівки не було
- На електронну адресу Чорнобильської АЕС 28 липня надійшло повідомлення про замінування. Щоправда, інформація про бомбу не підтвердилась.
- У Києві 6 липня "мінували" будівлі Міської ради та КМДА, а також кількох ТРЦ. Невідомі вимагали викуп у біткоїнах. Однак нічого небезпечного не знайшли.