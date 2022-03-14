Чиновник сил спецопераций Беларуси заявил, что его войска не пойдут войной на Украину

В Беларуси заявили, что спецназовцы вооруженных сил страны не будут участвовать в войне против Украины. Об этом сказал один из чиновников сил специальных операций.

Владимир Путин использует территорию Беларуси для атак на Украину, а также стремится заручиться еще и поддержкой местной армии. Однако, по информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, сами белорусы не очень хотят воевать против украинцев.

Читайте также Дерзкие демонстрации с подразделениями Беларуси: в Генштабе рассказали о действиях врага у Волыни

Белорусские спецназовцы не пойдут войной на Украину

По заявлению одного из высокопоставленных сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил страны участвовать в войне с Украиной не будут,

– отметили в Генштабе.

Напомним, ранее секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов заявил, что Россия планирует спецоперацию, в рамках которой хочет переодеть белорусских военных в свою форму и отправить их воевать против Украины. В то же время он отметил, что часть белорусских бойцов отказывается идти на такое.

Ознакомьтесь – трупы оккупантов свозят в Беларусь и оставляют просто гнить: смотрите видео