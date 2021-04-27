Правоохранители объявили о подозрении чиновнику на Запорожье. Его обвиняют в незаконной добыче гранита более чем на миллиард гривен.

Чиновнику объявили подозрение по части 4 статьи 240 о нарушении правил охраны или использования недр.

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Детали дела

По данным следствия, руководитель одного из акционерных обществ Запорожья организовал незаконную добычу гранита. В то же время он не имел необходимых разрешительных документов. Несмотря на это, мужчина с сентября по декабрь 2018 года организовал 5 взрывов на Передаточнинском месторождении.

Тогда добыли более 180 тысяч тонн полезных ископаемых общегосударственного значения. По предварительным подсчетам, их стоимость оценивается в более чем 1 миллиард гривен.

Какое наказание грозит чиновнику

Если вину мужчины докажут, то ему может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы. Именно такая санкция статьи 240 о нарушении правил охраны или использования недр.

Интересно! Еще в январе на Ровненщине стартовал масштабный поиск незаконных добытчиков янтаря. Правоохранители начали свою деятельность в северных районах области.