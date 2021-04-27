Правоохоронці оголосили про підозру високопосадовцю на Запоріжжі. Його звинувачують у незаконному видобуванні граніту на понад мільярд гривень.

Чиновнику оголосили підозру за частиною 4 статті 240 про порушення правил охорони або використання надр.

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Деталі справи

За даними слідства, керівник одного з акціонерних товариств Запоріжжя організував незаконне видобування граніту. Водночас він не мав необхідних дозвільних документів. Попри це, чоловік з вересня по грудень 2018 року організував 5 вибухів на Передаточнинському родовищі.

Тоді видобули понад 180 тисяч тонн корисних копалин загальнодержавного значення. За попередніми підрахунками, їхня вартість оцінюється у понад 1 мільярд гривень.

Яке покарання загрожує чиновнику

Якщо провину чоловіка доведуть, то йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Саме така санкція статті 240 про порушення правил охорони або використання надр.

Цікаво! Ще у січні на Рівненщині стартувало масштабний пошук незаконних видобувачів бурштину. Правоохоронці почали свою діяльність у північних районах області.