Чиновник из Полтавщины спрятал взятку в холодильнике: мужчину задержали

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Полтавской области. Деньги чиновник решил спрятать в холодильнике.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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14 января правоохранители разоблачили чиновника Виталия Федько, который в своем служебном кабинете получал долю взятки в размере 100 тысяч гривен.

Деньги заместитель требовал у руководителя предприятия в обмен на подпись фиктивных актов выполненных работ, а также за пересчет денег предприятию за уже "выполненные работы". Полная сумма взятки, которую получил чиновник, составляет 248 тысяч гривен.

Расследование продолжается, а также решается, какую меру пресечения избрать задержанному.

По данным сайта Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Полтавской области, должность заместителя начальника управления занимает Виталий Федько.



Правоохранители разоблачили чиновника, который спрятал взятку в холодильнике