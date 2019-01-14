20:38
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA: Нужна ли Медведчуку пересадка мозга. Закон о сексе
      Вєсті.UA
      19:44, сегодня
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Чиновник из Полтавщины спрятал взятку в холодильнике: мужчину задержали

      37 Читати новину українською
      На Полтавщине чиновника поймали на взятке в 248 тысяч гривен
      На Полтавщине чиновника поймали на взятке в 248 тысяч гривен / пресс-служба ГПУ

      Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Полтавской области. Деньги чиновник решил спрятать в холодильнике.

      Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

      Читайте также: Как судьи за одну зарплату живут в роскошных домах, имеют Lexus и отдыхают на Мальдивах

      14 января правоохранители разоблачили чиновника Виталия Федько, который в своем служебном кабинете получал долю взятки в размере 100 тысяч гривен.

      Деньги заместитель требовал у руководителя предприятия в обмен на подпись фиктивных актов выполненных работ, а также за пересчет денег предприятию за уже "выполненные работы". Полная сумма взятки, которую получил чиновник, составляет 248 тысяч гривен.

      Расследование продолжается, а также решается, какую меру пресечения избрать задержанному.

      По данным сайта Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Полтавской области, должность заместителя начальника управления занимает Виталий Федько.

      Хабар Гроші Корупція
      Правоохранители разоблачили чиновника, который спрятал взятку в холодильнике

      Теги: Коррупция Новости Украины Новости Полтавы ГПУ Новости политики Деньги Взятка СБУ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Топ-8 самых грандиозных торговых центров мира
      сегодня , 20:33 Топ-8 самых грандиозных торговых центров мира
      Наталія Печерська 12
      Согласие на секс это: мифы о добровольном согласии в рисунках
      сегодня , 20:01 Согласие на секс это: мифы о добровольном согласии в рисунках
      Ірина Поліщук 131
      Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      сегодня , 19:00 Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      Юрій Бутусов 1561
      Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      сегодня , 19:00 Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 114
      Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      сегодня , 18:30 Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      Дмитро Гнап 131
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Мастер: Классическая скрипка состоит из 80 частей
       18 июня 2011 , 12:45
      Взломанные серверы МВД не имели ценной информации
       5 февраля 2012 , 21:24 5
      Топ-5 "бессмертных" внедорожников с 1990-х
       20 августа 2018 , 11:45
      Легендарный экс-партнер Коноплянки: Приглашали в Шахтер, а мне хотелось в Динамо
       28 декабря 2018 , 16:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук