19:52
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Чиновник з Полтавщини заховав хабар у холодильнику: чоловіка затримали

      362 Читать новость на русском
      На Полтавщині чиновника зловили на хабарі у розмірі 248 тисяч гривень
      На Полтавщині чиновника зловили на хабарі у розмірі 248 тисяч гривень / прес-служба ГПУ

      Правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області. Гроші чиновник вирішив заховати у холодильник.

      Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

      Читайте також: Як судді за одну зарплату живуть у розкішних будинках, мають Lexus та відпочивають на Мальдівах

      14 січня правоохоронці викрили чиновника, який у своєму службовому кабінеті отримував частку хабара у розмірі 100 тисяч гривень.

      Гроші заступник вимагав у керівника підприємства в обмін за підпис фіктивних актів виконаних робіт, а також за перерахунок грошей підприємству за вже "виконані роботи". Повна сума хабара, яку отримав чиновник, становить 248 тисяч гривень. 

      Наразі розслідування триває, а також вирішується, який запобіжний захід обрати затриманому. 

      За даними сайту Територіального управління Державної судової адміністрації України у Полтавській області, посаду заступника начальника управління обіймає Віталій Федько.

      Хабар Гроші Корупція
       Правоохоронці викрили чиновника, який сховав хабар у холодильнику

      Теги: Новини України Новини політики Корупція СБУ Хабар Гроші ГПУ Новини Полтави
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Компенсація за неякісне електропостачання: як вона діятиме
      сьогодні , 19:00 Компенсація за неякісне електропостачання: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 2399
      Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      сьогодні , 19:00 Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      Юрій Бутусов 1353
      Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      сьогодні , 18:30 Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      Дмитро Гнап 501
      Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу
      сьогодні , 17:30 Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу
      Сергій Лещенко 712
      Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?
      сьогодні , 17:00 Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?
      Артем Овдієнко 1422
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      В Криму готується провокація стосовно українських військових, — МВС (Відео)
       3 березня 2014 , 15:34
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      13 грудня 2018 , 09:02
      Австрійці збудували суперкар за дизайном "Лада"
       31 липня 2018 , 14:00
      Антирадар проти TruCam: декілька нюансів
       22 жовтня 2018 , 14:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук