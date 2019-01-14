Чиновник з Полтавщини заховав хабар у холодильнику: чоловіка затримали

Правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області. Гроші чиновник вирішив заховати у холодильник.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

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14 січня правоохоронці викрили чиновника, який у своєму службовому кабінеті отримував частку хабара у розмірі 100 тисяч гривень.

Гроші заступник вимагав у керівника підприємства в обмін за підпис фіктивних актів виконаних робіт, а також за перерахунок грошей підприємству за вже "виконані роботи". Повна сума хабара, яку отримав чиновник, становить 248 тисяч гривень.

Наразі розслідування триває, а також вирішується, який запобіжний захід обрати затриманому.

За даними сайту Територіального управління Державної судової адміністрації України у Полтавській області, посаду заступника начальника управління обіймає Віталій Федько.



Правоохоронці викрили чиновника, який сховав хабар у холодильнику