Пообещал защиту от инспекторов: чиновника ГСЧС Черниговщины поймали на взятке

Сотрудники ГБР в Киеве задержали чиновника ГСЧС Черниговщины во время получения взятки. Произошло это, когда мужчина получал первый транш.

Как установили следователи ГБР, один из руководителей Черниговского районного отдела ГСЧС требовал деньги от предпринимателя, занимающегося распилом древесины.

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Ранее чиновник лично посетил место работы предпринимателя, где указал на недостатки и предложил свою "защиту" от инспекторов по противопожарной безопасности. За такую услугу предприниматель должен был периодически платить должностному лицу. Подполковника ГСЧС задержали во время получения первого транша.

Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по части 3 статьи 368 о получении взятки.

Если его вину докажут в суде, подозреваемому может грозить:

до 10 лет лишения свободы;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,

конфискация имущества.

Сумму взятки в ГБР пока не разглашают. Однако часть 3 статьи 368 применяется за получение взятки в особо крупном размере.

Взяткой в особо крупном размере считается такая, которая в 500 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть более 8 500 гривен.