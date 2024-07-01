Среди государственных чиновников популярность имеют "Спейсикс" ("Космолот"), "Слотс Ю.Эй.", "ВБет Украина" и "Геймдев", "Париматч". Последняя, к слову, в марте 2023 года попала под санкции СНБО.

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В азартные игры играют чиновники и их дети

Статистика более 6,5 тысяч деклараций с выигрышами в онлайн-казино показала, что более 1000 служащих выиграли в двух разных местах, 214 человек задекларировали призы из трех казино, 50 – в четырех гемблинговых фирмах, 4 чиновников – сразу в пяти местах, а еще 3 – аж в шести компьютерных программах.

Проанализировав декларации, журналисты установили, что самый большой выигрыш в почти 44 миллиона гривен задекларировала полицейская патрульной полиции Косовского районного отдела полиции Ивано-Франковской области Ольга Худик. Хотя, она уверяет, что это выигрыш ее мужа, который, к слову, работает в том же райотделе полиции. Впрочем, в его декларации указано только 20 тысяч выигрышных гривен. Впоследствии они заверили, что задекларированные призовые средства ошибочны.

В издании говорят, что такие "ошибки" могут быть следствием схемы по уклонению налогов.

Некоторые казино разбрасывали деньги на случайных людей. Это оказывалось уже тогда, когда люди начинали готовить декларацию и видели какие-то поступления, которые официально никогда на карточку не заходили,

– пояснил нардеп Ярослав Железняк.

В "Слідстві. Інфо" также озвучили основные причины, почему чиновники решают играть в онлайн-казино или делать ставки. Чиновники объясняют это негативными событиями в жизни, депрессиями, поиском дополнительных источников заработка, игорной зависимостью.

Так, выигрыши своего сына задекларировал Роман Светличный – судья Заречненского районного суда Ровенской области. Речь идет о аж трех выигрышах на общую сумму более 70 тысяч гривен.

"Он так выигрывал, что мы с его мамой должны были зарплату отдать. Шестьдесят тысяч отдали. Он играл в казино, проигрывал, потом брал кредиты, и так по кругу", – рассказал судья журналистам и заверил, что его сын исправился и работает государственным исполнителем.

А начальник отдела управления персоналом аппарата Изюмской райгосадминистрации Виталий Никоненко за 2023 год задекларировал два приза – 335 и 118 тысяч гривен. И это его не единственные выигрыши с 2018 года.

Почему государственный служащий вынужден искать дополнительный доход, который разрешен законодательством? Заработной платы на семью не хватает, а государственная служба – это призвание,

– сказал госслужащий.

Среди любителей поиграть в азартные игры есть и прокуроры. Так, прокурор Сокальского отдела Червоноградской окружной прокуратуры Богдан Буцкий выиграл 891 тысячу гривен за несколько раз.

"В нерабочий мог быть открыт приложение, в день где-то час-полтора тратил на это. Если вернуть время назад, то могу сказать, что это забирает нервы. Я тогда был в командировке в Донецкой области, вечером, когда приходил домой, надо было себя чем-то занять, то я и уделял этому так много времени", – сказал он.

Любовь к азартным играм прокомментировал журналистам психиатр Алексей Крапивка. Он отметил, что общее число любителей поиграть в казино неизвестно, а официальная статистика не соответствует действительности.

"Мы не знаем, где граница между нормой и патологией. Чаще всего и хуже всего – это когда человек уже имеет долги такого ранга, когда он их не может погасить. Это полностью разрушенное ментальное здоровье, отсутствие возможности что-то сделать и потребность умереть, чтобы закрыть это все", – подытожил он.