Серед державних посадовців популярність мають "Спейсикс" ("Космолот"), "Слотс Ю.Ей.", "ВБет Україна" і "Геймдев", "Паріматч". Остання, до слова, в березні 2023 року потрапила під санкції РНБО.

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В азартні ігри грають чиновники та їхні діти

Статистика понад 6,5 тисяч декларацій з виграшами в онлайн-казино показала, що понад 1000 службовців виграли у двох різних місцях, 214 людей задекларували призи з трьох казино, 50 – в чотирьох гемблінгових фірмах, 4 чиновників – одразу в п’яти місцях, а ще 3 – аж в шести компʼютерних програмах.

Проаналізувавши декларації, журналісти встановили, що найбільший виграш у майже 44 мільйони гривень задекларувала поліцейська патрульної поліції Косівського районного відділу поліції Івано-Франківської області Ольга Худик. Хоча, вона запевняє, що це виграш її чоловіка, який, до слова, працює у тому ж райвідділі поліції. Втім, у його декларації вказано лише 20 тисяч виграшних гривень. Згодом вони запевнили, що задекларовані призові кошти помилкові.

У виданні кажуть, що такі "помилки" можуть бути наслідком схеми з ухилення податків.

Деякі казино розкидали гроші на випадкових людей. Це виявлялося уже тоді, коли люди починали готувати декларацію і бачили якісь надходження, які офіційно ніколи на картку не заходили,

– пояснив нардеп Ярослав Железняк.

У "Слідстві. Інфо" також озвучили основні причини, чому чиновники вирішують грати в онлайн-казино чи робити ставки. Посадовці пояснюють це негативними подіями в житті, депресіями, пошуком додаткових джерел заробітку, гральною залежністю.

Так, виграші свого сина задекларував Роман Світличний – суддя Зарічненського районного суду Рівненської області. Йдеться про аж три виграші на загальну суму понад 70 тисяч гривень.

"Він так вигравав, що ми з його мамою мусили зарплату віддати. Шістдесят тисяч віддали. Він грав у казино, програвав, потім брав кредити, і так по колу", – розповів суддя журналістам та запевнив, що його син виправився і працює державним виконавцем.

А начальник відділу управління персоналом апарату Ізюмської райдержадміністрації Віталій Никоненко за 2023 рік задекларував два призи – 335 та 118 тисяч гривень. І це його не єдині виграші з 2018 року.

Чому державний службовець змушений шукати додатковий дохід, який дозволений законодавством? Заробітної плати на сім’ю не вистачає, а державна служба – це поклик,

– сказав держпосадовець.

Серед любителів пограти в азартні ігри є і прокурори. Так, прокурор Сокальського відділу Червоноградської окружної прокуратури Богдан Буцький виграв 891 тисячу гривень за декілька разів.

"У позаробочий міг бути відкритий застосунок, у день десь годину-півтори витрачав на це. Якщо повернути час назад, то можу сказати, що це забирає нерви. Я тоді був у відрядженні у Донецькій області, ввечері, коли приходив додому, треба було себе чимось зайняти, то я й приділяв цьому так багато часу", – сказав він.

Любов до азартних ігор прокоментував журналістам психіатр Олексій Крапивка. Він наголосив, що загальне число любителів пограти у казино невідоме, а офіційна статистика не відповідає дійсності.

"Ми не знаємо, де межа між нормою і патологією. Найчастіше і найгірше – це коли людина вже має борги такого рангу, коли вона їх не може погасити. Це повністю зруйноване ментальне здоров’я, відсутність змоги щось зробити і потреба померти, щоб закрити це все", – підсумував він.