Руководителю аппарата КГГА и экс-руководителю киевского коммунального предприятия вручены подозрения. Они оплачивали ремонт в частном здании из столичного бюджета.

Действия чиновников квалифицированы как растрата путем злоупотребления служебным положением. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Куда чиновники тратили столичный бюджет?

Работники ГБР сообщили о подозрении руководителю аппарата исполнительного органа КГГА и бывшему руководителю коммунального предприятия столицы.

По результатам проверки Государственной аудиторской службы Украины выяснено, что подозреваемые заказали и оплатили ремонт фасада и других помещений в офисном здании.

Здание ранее было в коммунальной собственности, однако сейчас принадлежит частным лицам. На работы чиновники потратили почти 1,3 миллиона гривен.

При этом коммунальное предприятие не имело даже договоров аренды на отремонтированные помещения, то есть фактически за бюджетные деньги оплачены работы в частном здании,

– говорится в сообщении.

Действия фигурантов дела квалифицированы по статье Уголовного кодекса Украины. Им может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения.

