Деревья с территории зоологического заказника местного значения отправляли на экспорт. В Службе безопасности Украины сообщают, что из-за незаконной вырубки и продажи лесоматериалов провели 14 обысков.

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Правоохранители проверили Черновицкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства, помещения гослесхозов, пилорамы и помещения участников преступной схемы. После обысков изъяли лесоматериалы, печати и документы, доказывающие незаконную деятельность.

Бывшему главе государственного лесохозяйственного предприятия объявили подозрение в совершении преступления. Ему инкриминируют превышение власти или служебных полномочий. Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить всех причастных к незаконной деятельности.

Справка. По информации "Радио Свобода", за 2020 год в Украине официально зафиксировали 4 тысячи 200 незаконных вырубок лесов. Их объем составил 54,3 тысячи кубических метров. Сумма причиненного ущерба составляет 444, 1 миллиона гривен.

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