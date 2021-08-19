Дерева з території зоологічного заказника місцевого значення відправляли на експорт. У Службі безпеки України повідомляють, що через незаконну вирубку і продаж лісоматеріалів провели 14 обшуків.

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Правоохоронці перевірили Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства, приміщення держлісгоспів, пилорами та помешкання учасників злочинної схеми. Після обшуків вилучили лісодеревину, печатки та документи, які доводять незаконну діяльність.

Колишньому очільнику державного лісогосподарського підприємства оголосили підозру у вчиненні злочину. Йому інкримінують перевищення влади або службових повноважень. Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити всіх причетних до незаконної діяльності.

Довідка. За інформацією "Радіо Свобода", за 2020 рік в Україні офіційно зафіксували 4 тисячі 200 незаконних вирубок лісів. Їхній обсяг склав 54,3 тисячі кубічних метрів. Сума заподіяних збитків складає 444, 1 мільйона гривень.

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