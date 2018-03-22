Чиновников из Германии предостерегают от использования смартфонов на ЧМ-2018 в России

Министерство внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия настоятельно рекомендует своим сотрудникам, которые поедут на Чемпионат мира по футболу в Россию, не брать с собой смартфоны и другие личные гаджеты. Должностных лиц также предостерегают от использования служебной электронной почты для обязательной регистрации фанатов на спортивное событие.

Это связано с опасениями относительно шпионажа за частными лицами в РФ во время ЧМ-2018, пишет Die Welt со ссылкой на документ с рекомендациями немецкого ведомства.

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Издание напоминает, что "иностранные гости для получения права безвизового въезда в Российскую Федерацию должны пройти процедуру получения так называемого фанатского ID, заполнив онлайн-форму".

Зритель должен внести туда личную информацию, которая попадет в распоряжение российского Министерства связи и массовых коммуникаций. (...) Это ФИО, дата рождения, пол, информация о документе, удостоверяющем личность, гражданство, номер входного билета на матч или брони, фотография, номер мобильного телефона, электронная почта и адрес проживания,

– говорится в публикации.

Предписания немецкого министерства "касаются в первую очередь тех сотрудников, которые в силу служебных полномочий имеют доступ к секретным материалам, которые классифицируются как "совершенно секретно", "секретно" и "закрытый документ". Такие сотрудники должны заранее сообщить о предстоящей поездке в РФ.

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Напомним, Чемпионат мира по футболу в России начнется в середине июня. Великобритания призвала своих союзников бойкотировать спортивное событие в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В то же время британские футболисты не отказались от участия в соревнованиях, однако в Россию не поедут представители британского правительства и королевской семьи. Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что не посетит РФ во время спортивного турнира.