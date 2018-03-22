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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Чиновників з Німеччини застерігають від використання смартфонів на ЧС-2018 в Росії

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Посадовцям з Німеччини не рекомендують брати на ЧС-2018 в Росію смартфони та ґаджети
Посадовцям з Німеччини не рекомендують брати на ЧС-2018 в Росію смартфони та ґаджети / Фото з відкритих мереж

Міністерство внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія наполегливо рекомендує своїм співробітникам, які поїдуть на Чемпіонат світу з футболу в Росію, не брати із собою смартфони та інші особисті ґаджети. Посадовців також застерігають від використання службової електронної пошти для обов'язкової реєстрації фанатів на спортивну подію.

Це пов'язано із побоюваннями щодо шпигунства за приватними особами у РФ під час ЧС-2018, пише Die Welt із посиланням на документ із рекомендаціями німецького відомства.

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Видання нагадує, що "іноземні гості для отримання права безвізового в'їзду в Російську Федерацію повинні пройти процедуру отримання так званого фанатського ID, заповнивши онлайн-форму".

Глядач повинен внести туди особисту інформацію, яка потрапить у розпорядження російського Міністерства зв'язку і масових комунікацій. (...) Це ПІБ, дата народження, стать, інформація про документ, що засвідчує особу, громадянство, номер вхідного квитка на матч або броні, фотографія, номер мобільного телефону, електронна пошта та адреса проживання,
йдеться у публікації.

Приписи німецького міністерства "стосуються в першу чергу тих співробітників, які в силу службових повноважень мають доступ до секретних матеріалів, які класифікуються як "цілком таємно", "таємно" і "закритий документ". Такі співробітники повинні заздалегідь повідомити про майбутню поїздку в РФ.

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Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу в Росії почнеться в середині червня. Великобританія закликала своїх союзників бойкотувати спортивну подію у зв'язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері. Водночас британські футболісти не відмовилися від участі у змаганнях, проте у Росію не поїдуть представники британського уряду і королівської сім'ї. Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що не відвідає РФ під час спортивного турніру.

Теги: Новини Росії Новини політики Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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