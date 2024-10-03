Об этом написало в материале агентство Bloomberg.

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Чипы из США в ракете России

Исследователь из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Высикан нашел модуль навигационной системы SN-99 ракеты "Искандер" на площади возле театра в Чернигове, куда попала ракета. Он содержал компоненты, изготовленные четырьмя западными компаниями. Навигационная система SN-99, что является "мозгом" ракеты, соединила ее со спутниками и направила на город.

Маркировка на двигателе ракеты и некоторых компонентах показала, что ее собрали не раньше марта 2023 года - более, чем через год после того, как США и их союзники ввели экспортные ограничения, которые запрещают поставки технологий в Россию, чтобы ослабить ее оборонную промышленность.

Поэтому, эти ограничения сделали незаконными поставки полупроводников западного производства в Россию, если они могли быть использованы в военных целях, даже если их произвели в Китае.

"Ракета была новая", отметил Висикан. "Она имела компоненты, позволяющие ей соединяться со спутником, а это означало лишь одно: она была более смертоносной".

Один из обломков, уцелевший после взрыва, был металлической платой зеленого цвета, покрытой чипами. Шрифт, выгравированный на двух полупроводниках, указывал, что это были чипы, произведенные компанией Silicon Laboratories Inc, расположенной в Остине (США).

Цифры на чипах показали, что их изготовили на третьей неделе января и на первой неделе марта 2022 года.

Поскольку нужно несколько месяцев, пока полупроводники пройдут через глобальную цепь поставок, это свидетельствует о том, что Россия, вероятно, импортировала их после введения западных экспортных ограничений, отметили в агентстве.

Другие навигационные компоненты, найдены среди черниговских обломков, были изготовлены американским производителем микросхем Analog Devices, немецкой Infineon Technologies и американской компанией Integrated Silicon Solution Inc с китайским капиталом.

Соответствующую информацию прокомментировали в Центре противодействия дезинформации, в частности ее руководитель Андрей Коваленко.

Бить западным оружием вглубь России пока нельзя. А вот западные компоненты в российских ракетах и вооружениях иметь получается можно. Логика?,

– говорится в его сообщении.

Поток западных компонентов, которые Россия использует для производства оружия

"Компании могут говорить, что они ничего не продают России, что они просто продают каким-то посредникам. Но это не меняет того факта, что эти детали попадают в Россию в огромных объемах", – цитирует Bloomberg главу ГУР Кирилла Буданова.

По словам главы разведывательного ведомства, единственный способ заблокировать возможности Кремля по обстрелу украинской территории – это остановить поток полупроводников в Россию. Однако Буданов уверен, что этого не произойдет.

"Все отводят глаза от того, что происходит", – сказал глава ГУР Буданов.

В Bloomberg указали, что попытки прекратить деятельность компаний-посредников – это игра в кошки-мышки. Как только компания попадает в черный список, на ее место сразу же появляются другие, часто с похожими названиями.