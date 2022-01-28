Число проверок бизнеса в Украине растет

Министерство цифровой трансформации Украины добавило новый функционал на портале "Дія.бізнес". Теперь там есть аналитические данные по украинскому бизнесу. Далее читайте на украинском.

Зокрема, можна подивитись на кількість перевірок бізнесу у період з 2018 по 2021 роки. Відкриті державні дані допомагають ідентифікувати проблеми, які потім потрібно вирішити.

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Статистика не бреше

У такому випадку проблеми також є, адже за чотири роки кількість перевірок бізнесу майже подвоїлась.

Якщо точніше, то:

у 2018 році – 139 тисяч перевірок, з яких 95 тисяч планових і 44 тисячі позапланових;

у 2019 році – 181 тисяча перевірок, з яких 109 тисяч планових і 72 тисячі позапланових;

у 2020 році – 248 тисяч перевірок, з яких 111 тисяч планових і 137 тисяч позапланових;

у 2021 році – 254 тисячі, з яких 122 тисячі планових і 132 тисячі позапланових.

Як бачимо, під час пандемії у 2020 році, коли уряди цивілізованих країн вливали величезні гроші у підтримку бізнесу і населення, у нас відбувся протилежний процес – кількість перевірок зросла на третину, з яких позапланових перевірок – на 90%.

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Також, починаючи з 2020 року позапланових перевірок у нас стало більше, ніж планових. У 2021 році загальна кількість перевірок зросла на 83% відносно 2018 року, а кількість позапланових перевірок зросла на 198%, тобто у 3 рази.

Три державні служби, які проводять найбільше перевірок

Служба з надзвичайних ситуацій:

34 тисячі перевірок у 2018 році і 51 тисяча перевірок у 2021 році – зростання на 50%;

Служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:

24 тисячі перевірок у 2018 році і 22 тисячі перевірок у 2021 році – на диво, зменшення кількості на 9%;

Служба з питань праці:

14 тисяч перевірок у 2018 році і 21 тисяча у 2021 – зростання на 43%.

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Вирішення проблеми з посиленням перевірок бізнесу в Україні може принести комплексну користь: з однієї сторони зменшиться адміністративний тиск на бізнес, а з іншої – можна буде оптимізувати штат контролюючих органів і зменшити видатки бюджету на їх утримання, спрямувавши гроші на більш корисні напрямки.

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