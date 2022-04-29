Число раненых после удара россиян по госпиталю на "Азовстали" превысило 600 человек

Оккупанты сбросили авиационную бомбу на военный госпиталь, который обустроили азовцы в бомбоубежищах "Азовстали". Число раненых после удара россиян превысило 600 человек.

Об этом на брифинге сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, информирует 24 канал. Он добавил, что всего с начала полномасштабного наступления российских оккупантов в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

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Бойченко отметил, что действия оккупантов имеют признаки военного преступления.

Количество раненых до этого было 170, а сейчас уже за 600 и это, к сожалению, что мы имеем в течение более 60 суток – город разрушают несмотря на гражданское население,

– отметил мэр.

Кроме того, у гражданских, которые прячутся на заводе "Азовсталь", почти не осталось воды, еды и лекарств. Сколько сейчас мирных жителей находятся на заводе, неизвестно, однако, согласно информации полка "Азов", среди мирного населения, скрывающихся в стенах бункера 60 несовершеннолетних, среди них – 4-месячный ребенок.

Также Бойченко рассказал, что украинские военные, обороняющие город, совершают контрнаступления.

Наши героические ребята совершают контрнаступления. Очень тяжело, но это они делают и враг несет потери и теряет силу, техники.

Он выразил надежду, что продолжающиеся переговоры между Украиной и ООН дадут быстрые результаты, поскольку время идет не на дни, а на часы.

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