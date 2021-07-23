Масштабные наводнения в Германии уже унесли 175 жизней

В западной и центральной части Германии сильные ливни вызвали масштабные наводнения и разрушения. Непогода унесла жизни по меньшей мере 175 человек.

Сообщается, что в земле Северный Рейн-Вестфалия погибли 47 человек. В то же время в земле Рейнланд-Пфальц – не менее 128.

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Сильнейшее наводнение, от которого пострадали регионы на западе Германии, унесло жизни по меньшей мере 175 человек,

– пишут журналисты.

Премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драер заявила, что 155 человек числятся пропавшими без вести, а 764 травмированы.

Высота воды более 8 метров

Наводнения в этом регионе случаются регулярно, но на этот раз высота подъема воды в некоторых местах превышала восемь метров.

Масштаб катастрофы будет понятен уже через несколько недель, а восстановление городов и инфраструктуры продлится очень долго.

Обратите внимание! Правительство Германии запустило механизм оказания чрезвычайной финансовой помощи для преодоления последствий наводнения и одобрило пакет помощи на сумму 400 миллионов евро.