Число жертв обстрела в Харькове возросло до 10 человек
15 апреля 2022 , 22:20Читати новину українською
Источник:Харьковская областная прокуратура
Число жертв обстрела в Харькове по состоянию на 22:07 15 апреля возросло до 10 человек. Днем россияне обстреляли Индустриальный район.
Харьковская областная прокуратура сообщила, что расследование уже начато. Его проводят по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
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По данным следствия, 15 апреля 2022 года около 16:30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район Харькова,
– говорится в сообщении.
В результате обстрела погибли 10 мирных жителей. В частности, 7-месячный ребенок. Кроме того, ранили 35 человек.
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