Что известно о погибших

Новые тела спасатели нашли во время тушения пожара. Информацию о них устанавливают.

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Найденные работники погибли при ликвидации последствий взрыва,

– рассказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Также известно, что травмы получили 50 спасателей. Всего пострадали 98 человек.

Поиски пропавших продолжаются.

Среди жертв есть военные

Ранее установили личности 4 погибших. Ими оказались:

40-летний сержант Марат Мешинбай;

40-летний ефрейтор Руслан Жанболатов;

служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев;

военный прокурор Южного региона полковник юстиции Арман Капезов.

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