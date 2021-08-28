Що відомо про загиблих

Нові тіла рятувальники знайшли під час гасіння пожежі. Інформацію про них наразі встановлюють.

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Знайдені працівники загинули під час ліквідації наслідків вибуху,

– розповіли у міністерстві з надзвичайних ситуацій.

Також відомо, що травм зазнали 50 рятувальників. Загалом постраждали 98 осіб.

Пошуки зниклих тривають.

Серед жертв є військові

Раніше встановили особи 4 загиблих. Ними виявилися:

40-річний сержант Марат Мешінбай;

40-річний єфрейтор Руслан Жанболатов;

службовець воєнізованої охорони Оразбек Далібаєв;

військовий прокурор Південного регіону полковник юстиції Арман Капезов.

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