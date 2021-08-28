Що відомо про загиблих

Нові тіла рятувальники знайшли під час гасіння пожежі. Інформацію про них наразі встановлюють.

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Знайдені працівники загинули під час ліквідації наслідків вибуху,
– розповіли у міністерстві з надзвичайних ситуацій.

Також відомо, що травм зазнали 50 рятувальників. Загалом постраждали 98 осіб.

Пошуки зниклих тривають.

Серед жертв є військові

Раніше встановили особи 4 загиблих. Ними виявилися:

  • 40-річний сержант Марат Мешінбай;
  • 40-річний єфрейтор Руслан Жанболатов;
  • службовець воєнізованої охорони Оразбек Далібаєв;
  • військовий прокурор Південного регіону полковник юстиції Арман Капезов.

Вибухи на складах у Казахстані: що треба знати

  • 26 серпня у військовій частині в Байзацькому районі Жамбильської області спалахнув один зі складів. Після цього пролунали щонайменше 6 вибухів. Мешканці сусідніх будинків відчули ударну хвилю.
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