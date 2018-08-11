Число пострадавших в ходе протестов возросло до 440 человек

Во время митинга диаспоры в столице Румынии Бухаресте произошли столкновения между участниками акции и правоохранителями. Число пострадавших в результате столкновений возросло до 440 человек среди которых 25 полицейских.

Об этом сообщило агентство Agerpres.

Читайте также: Румыния сократила бюджет президента

Ранее 24 Канал сообщал, что на митинге в Бухаресте полиция применила слезоточивый газ.

Люди недовольны налоговой системой, пенсионной реформой и системой социальной помощи и настаивают на развитии экономики, сельскохозяйственной отрасли и предпринимательства. При этом протестующие выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.

Демонстранты требуют распустить парламент и назначить досрочные выборы. Также они требуют однопалатный парламент в который будут входить 300 сенаторов 100 из которых должны быть представителями диаспоры.