Кількість постраждалих в ході протестів зросла до 440 людей

Під час мітингу діаспори у столиці Румунії Бухаресті стались сутички між учасниками акції та правоохоронцями. Кількість постраждалих внаслідок сутичок зросла до 440 людей серед яких 25 поліцейських.

Про це повідомило агентство Agerpres.

Читайте також: Румунія скоротила бюджет президента

Раніше 24 Канал повідомляв, що на мітингу у Бухаресті поліція застосувала сльозогінний газ.

Люди незадоволені податковою системою, пенсійною реформою та системою соціальної допомоги і наполягають на розвитку економіки, сільськогосподарської галузі та підприємництва. При цьому протестуючі виступають за демократію і розвиток партнерських відносин з ЄС і НАТО і просять ввести електронне голосування.

Демонстранти вимагають розпустити парламент та призначити дострокові вибори. Також вони вимагають однопалатного парламенту в який входитимуть 300 сенаторів 100 з яких повинні бути представниками діаспори.