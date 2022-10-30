Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин. По его словам, ситуация с количеством людей и старой советской техники у врага складывается не в пользу Украины.
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В чем преимущества украинской артиллерии
Однако если главное преимущество российской артиллерии – это количество, то ВСУ благодаря помощи западных союзников оказались на шаг впереди качества.
Взять хотя бы снаряды M982 Excalibur. В каждом пакете военной помощи США включают около 500 таких снарядов. Может показаться, что это мало. Однако пол тысячи управляемых снарядов Excalibur – это почти 500 уничтоженных целей.
– подчеркнул военный эксперт.
По его словам, этот боеприпас поражает цель с вероятностью до 95% . Поэтому даже если определенное количество из полутысячи снарядов не достигнут цели, более 400 объектов точно будут поражены.
Почему россияне используют тактику огневого вала.
Зато у россиян совсем другой принцип работы артиллерии.
Враг использует старые советские снаряды артиллерии 50-х годов, и требуется 100 – 300 или даже 1000 снарядов для поражения одного объекта. Речь идет о так называемой тактике огневого вала, которую применяют для поражения одной укрепленной точки или позиций окопавшегося взвода.
Военный эксперт добавил, что одно из самых больших преимуществ Украины в артиллерии достигается именно благодаря "умным" снарядам, которые передает Запад.
Важно ли количество артиллерийских стволов
Такая же ситуация и с количеством артиллерийских стволов, ведь в России их могут быть сотни.
В то же время, со стороны Украины – только десятки мобильных батарей. Однако все они – с управляемыми снарядами, благодаря чему Украина получает преимущество в эффективности,
– сказал Левин.
Военный эксперт добавил, что на эффективность работы артиллерии также влияет хорошая координация между командирами батарей и умелая работа разведки, которая обнаруживает цели врага.
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"Поэтому не нужно гнаться за количеством стволов. Самое важное – это то, в каком количестве и с какой интенсивностью нам придают разумные артиллерийские снаряды", – отметил Левин.
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