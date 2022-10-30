Про це 24 каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін. За його словами, ситуація з кількістю людей та старої радянської техніки у ворога складається не на користь України.

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У чому переваги української артилерії

Однак якщо головна перевага російської артилерії – це кількість, то ЗСУ завдяки допомозі західних союзників опинилися на крок попереду за якістю.

Взяти хоча б снаряди M982 Excalibur. У кожному пакеті військової допомоги від США включають близько 500 таких снарядів. Може здаватися, що це мало. Однак пів тисячі керованих снарядів Excalibur – це майже 500 знищених цілей,

– наголосив військовий експерт.

За його словами, цей боєприпас вражає ціль з ймовірністю до 95%. Тому навіть якщо певна кількість із пів тисячі снарядів не досягнуть цілі, понад 400 об'єктів точно будуть вражені.

Чому росіяни використовують тактику вогневого валу

Натомість у росіян зовсім інший принцип роботи артилерії.

Ігаль Левін Військовий експерт Ворог використовує старі радянські снаряди артилерії 1950-х років, і потрібно 100 – 300 чи навіть 1000 снарядів для ураження одного об'єкта. Йдеться про так звану тактику вогневого валу, яку застосовують для ураження однієї укріпленої точки або позицій взводу, що окопався.

Військовий експерт додав, що одна з найбільших переваг України в артилерії досягається саме завдяки "розумним" снарядам, які передає Захід.

Чи важлива кількість артилерійських стволів

Така ж сама ситуація і з кількістю артилерійських стволів, адже у Росії їх можуть бути сотні.

Водночас з боку України – лише десятки мобільних батарей. Однак усі вони – з керованими снарядами, завдяки чому Україна отримує перевагу в ефективності,

– сказав Левін.

Військовий експерт додав, що на ефективність роботи артилерії також впливає гарна координація між командирами батарей та вміла робота розвідки, яка виявляє цілі ворога.

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"Тому не потрібно гнатися за кількістю стволів. Найважливіше – це те, у якій кількості та з якою інтенсивністю нам надають розумні артилерійські снаряди", – зауважив Левін.

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