Чья-то голова должна слететь, – политолог о возможной отставке Гончарука

Отставка премьер-министра Алексея Гончарука возможна и ее причиной могло стать падение рейтингов доверия к правительству.

Об этом в эфире 24 каналу в программе "Политанатомия" рассказал политолог Олег Саакян.

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По его словам, рейтинги доверия к правительству падают – и это будет бить по Зеленскому.

Люди не чувствуют движения в правильном направлении. Социология четко показывает, что страна прекратила двигаться в правильном направлении, и уровень социального оптимизма падает. К чему это приводит? К тому, что нужно, чтобы кто-то понес ответственность. Чья-то голова должна слететь. Соответственно, премьер-министр будет играть присущую в украинской системе власти роль громоотвода,

– подчеркнул Саакян.



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Также Саакян добавил, что необходимо понимать, для чего вообще Гончарук был Зеленскому.

По мнению политолога, перед Гончаруком стояло две задачи:

стоял вопрос быстрого формирования правительства;

нужен был премьер, судя по словам Зеленского, который возьмет ответственность, и у президента не будет болеть голова за внутреннюю политику;

"Произошло ли это? Очевидно, что нет. Поскольку мы уже помним и вызовы "на ковер" Гончарука, и видим, к сожалению, скандал вокруг части министров. Кое-где в министерствах не сформирован план действий, то есть мы не знаем, что делает министерство, какая у него стратегия, какое видение – то есть не сформирована политика. Соответственно, Гончарук сегодня не устраивает с точки зрения даже задач, которые стояли перед премьер-министром от Зеленского", – отметил Саакян.