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      Чья-то голова должна слететь, – политолог о возможной отставке Гончарука

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      Отставка премьер-министра Алексея Гончарука возможна и ее причиной могло стать падение рейтингов доверия к правительству.

      Об этом в эфире 24 каналу в программе "Политанатомия" рассказал политолог Олег Саакян.

      К теме: Большинство украинцев хотят, чтобы правительство Гончарука ушло в отставку: опрос

      По его словам, рейтинги доверия к правительству падают – и это будет бить по Зеленскому.

      Люди не чувствуют движения в правильном направлении. Социология четко показывает, что страна прекратила двигаться в правильном направлении, и уровень социального оптимизма падает. К чему это приводит? К тому, что нужно, чтобы кто-то понес ответственность. Чья-то голова должна слететь. Соответственно, премьер-министр будет играть присущую в украинской системе власти роль громоотвода,
      – подчеркнул Саакян.

      кабмін довіра
      Украинцы считают, что Кабмину Гончарука время в отставку / КМИС

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      Также Саакян добавил, что необходимо понимать, для чего вообще Гончарук был Зеленскому.

      По мнению политолога, перед Гончаруком стояло две задачи:

      • стоял вопрос быстрого формирования правительства;
      • нужен был премьер, судя по словам Зеленского, который возьмет ответственность, и у президента не будет болеть голова за внутреннюю политику;

      "Произошло ли это? Очевидно, что нет. Поскольку мы уже помним и вызовы "на ковер" Гончарука, и видим, к сожалению, скандал вокруг части министров. Кое-где в министерствах не сформирован план действий, то есть мы не знаем, что делает министерство, какая у него стратегия, какое видение – то есть не сформирована политика. Соответственно, Гончарук сегодня не устраивает с точки зрения даже задач, которые стояли перед премьер-министром от Зеленского", – отметил Саакян.

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики
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