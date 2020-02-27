Чиясь голова має злетіти, – політолог про можливу відставку Гончарука

Відставка прем'єр-міністра Олексія Гончарука можлива і її причиною могло стати падіння рейтингів довіри до уряду.

Про це в ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія" розповів політолог Олег Саакян.

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За його словами, рейтинги довіри до уряду падають – і це буде бити по Зеленському.

Люди не відчувають руху у правильному напрямку. Соціологія чітко показує, що країна припинила рухатися у правильному напрямку, і рівень соціального оптимізму падає. До чого це призводить? До того, що потрібно, щоб хтось поніс відповідальність. Чиясь голова має злетіти. Відповідно, прем'єр-міністр буде відігравати притаманну в українській системі влади роль громовідвода,

–підкреслив Саакян.



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Також Саакян додав, що необхідно розуміти, для чого взагалі Гончарук був Зеленському.

На думку політолога, перед Гончаруком стояло два завдання:

стояло питання швидкого формування уряду;

отрібен був прем'єр, судячи зі слів Зеленського, який візьме відповідальність, і у президента не буде боліти голова за внутрішню політику;

"Чи відбулося це? Очевидно, що ні. Оскільми ми вже пам'ятаємо і виклики "на килим" Гончарука, і бачимо, на жаль, скандал щодо частини міністрів. Подекуди в міністерствах не сформовано плану дій, себто ми не знаємо, що робить міністерство, яка в нього стратегія, яке бачення – тобто не сформована політика. Відповідно, Гончарук сьогодні не задовільняє з точки зору навіть завдань, які стояли перед прем'єр-міністром від Зеленського", – зазначив Саакян.