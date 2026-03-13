Член венгерской делегации не захотел ехать в Украину, потому что испугался мобилизации

На днях в Украину прибыла группа представителей Венгрии, которые имели целью проверить состояние нефтепровода "Дружба". Впрочем, вместо согласованных 5 делегатов приехало только 4.

Один из представителей отказался ехать в Украину в последний момент. О таком информирует венгерский новостной портал 24.hu.

Интересно Дело не только в "Дружбе": журналисты узнали новую причину задержания инкассаторов

Почему же венгерский делегат так испугался ехать в Украину?

Как выяснилось, этот человек родом из Закарпатской области, поэтому кроме венгерского до сих пор имеет и украинский паспорт. Он боялся, что, ввиду обострения ситуации между государствами, украинская власть не будет делать для него исключений как для члена миссии иностранных государств.

Мужчина не исключал, что его могут задержать в Украине и напомнить об обязанности защищать родину, поэтому решил перестраховаться и лишний раз не подвергать себя опасности.

Стоит заметить, что делегацию создали решением правительства Венгрии от 4 марта. В состав группы под руководством Габора Цапека должны были войти двое госслужащих, имеющих опыт в международных отношениях, и двое экспертов нефтяной компании MOL. Их фамилии не разглашались.

Заметим! Трубопровод "Дружба" остается главным каналом поставки российской нефти в Венгрию и обеспечивает значительную часть сырья для ее нефтеперерабатывающей отрасли. В Будапеште отмечают, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке его роль для энергетической безопасности страны только возросла. Впрочем, из-за повреждения трубопровода на территории Украины транзит нефти остановился, что и вызвало резкое возмущение Будапешта.

Как на приезд венгров отреагировала украинская власть?