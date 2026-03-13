Один із представників відмовився їхати до України в останній момент. Про таке інформує угорський новинний портал 24.hu.

Чому ж угорський делегат так злякався їхати до України?

Як з'ясувалося, цей чоловік родом із Закарпатської області, тож крім угорського досі має й український паспорт. Він боявся, що, зважаючи на загострення ситуації між державами, українська влада не робитиме для нього винятків як для члена місії іноземних країн.

Чоловік не виключав, що його можуть затримати в Україні й нагадати про обов'язок захищати батьківщину, тож вирішив перестрахуватися і зайвий раз не наражати себе на небезпеку.

Варто зауважити, що делегацію створили рішенням уряду Угорщини від 4 березня. До складу групи під керівництвом Габора Цапека мали ввійти двоє держслужбовців, що мають досвід у міжнародних відносинах, і двоє експертів нафтової компанії MOL. Їхні прізвища не розголошувалися.

Зауважимо! Трубопровід "Дружба" залишається головним каналом постачання російської нафти до Угорщини та забезпечує значну частину сировини для її нафтопереробної галузі. У Будапешті наголошують, що після загострення ситуації на Близькому Сході його роль для енергетичної безпеки країни лише зросла. Втім, через пошкодження трубопроводу на території України транзит нафти зупинився, що й спричинило різке обурення Будапешту.

Як на приїзд угорців відреагувала українська влада?