Членство в Евросоюзе и восстановление: Европарламент дал 3 обещания Украине

Во время визита в Украину президент Европарламента Роберта Мецола дала 3 обещания нашему государству. В частности признание войны России против Украины войной против европейских ценностей, членство в Евросоюзе и помощь в восстановлении наших городов и сел.

Об этом Роберта Мацола заявила на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, сообщает 24 канал. Президент Европарламента также вспомнила об украинцах, которым пришлось покинуть свои дома из-за российской агрессии.

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Помощь Евросоюза Украине

Роберта Мацола подчеркнула, что Евросоюз признает посягательство России на Украину посягательством на целую Европу, нападением на мир и его строй.

Также президент Европарламента пообещала предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Украину признаем за кандидата на вступление в Европейский Союз официально и быстро. И это я обещаю вам от имени всего нашего Европейского парламента,

– заявила Мацола.

Также президент Европарламента пообещала, что Евросоюз будет помогать Украине в восстановлении разрушенных городов и сел в результате войны. ЕС продолжит оказывать нашему государству финансовую, военную и гуманитарную помощь.

Кроме того, Мацола подчеркнула, что украинцы, которые выехали в ЕС из-за войны, будут чувствовать себя там как дома, пока не будет создано всех условий для их возвращения в Украину.

Мацола примет участие в заседании Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что уже состоялась встреча Роберты Мацолы с руководством парламента. На сегодня также запланирована встреча с руководителями фракций.

Главная тема встреч – помощь Украине, гуманитарная и военная поддержка, продолжение санкционного давления на Россию.

Вечером Роберта Мацола также примет участие в заседании Верховной Рады. Руслан Стефанчук выразил надежду на такую же поддержку от других институтов ЕС, как та, которую Украина получает от Европарламента.

Брифинг Мацолы и Стефанчука: смотрите видео