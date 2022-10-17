Инспекция готова посетить пленных в Еленовке, но есть 2 препятствия: заявление Красного Креста

Украина попросила Международный комитет Красного Креста немедленно направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке до 19 октября. В организации заявили, что уже готовы это сделать, однако есть 2 препятствия.

В частности, группа из 11 сотрудников Международного комитета Красного Креста, включая врача, находится на Донбассе.

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Они уже готовы посетить колонию в Еленовке, где погибли и продолжают удерживаться уцелевшие защитники "Азовстали". Миссия готова посетить пленных украинцев в других местах несвободы на территории области.

Но препятствиями, мешающими это сделать, являются:

отсутствие минимальных гарантий безопасности на месте от оккупантов,

разрешение на проведение визита.

Ранее в Красном Кресте ответили на требование украинской стороны срочно направить миссию в Еленевку, чтобы проверить условия содержания оккупантами украинских пленных. В организации заявили, что не могут проникать в такие места силой.

В Красном Кресте заявили, что тоже разочарованы отсутствием доступа ко всем военнопленным. При этом они не уточнили, кто мешает им получить этот доступ и назвали полномасштабную войну России против Украины вооруженным конфликтом.

Что этому предшествовало

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул важность вопроса о том, в каких условиях удерживают украинских пленных и с чем они сталкиваются в плену. Он отметил, что не понимает, почему миссия Красного Креста до сих пор не прибыла в Еленовку.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Международный комитет Красного Креста – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью. Организация имеет обязательства, прежде всего, морального характера.

По требованию Украины сотрудники миссии должны проверить:

условия содержания и лечения пленных,

обеспечение предметами первой необходимости,

возможности связаться со своими семьями.

Зеленский также считает, что миссия Красного Креста может взять на вооружение опыт миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чьих инспекторов оккупанты не хотели пускать на захваченную Запорожскую АЭС. Но в конце концов визит состоялся.

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