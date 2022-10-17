Зокрема, група з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста, включно з лікарем, перебуває на Донеччині.

Важливо Нова голова Червоного Хреста запевнила, що питання військовополонених – її пріоритет

Вони вже готові відвідати колонію в Оленівці, де загинули і продовжують утримуватися вцілілі захисники "Азовсталі". Місія також готова відвідати полонених українців в інших місцях несвободи на території області.

Але перепонами, що заважають це зробити, є:

відсутність мінімальних гарантій безпеки на місці від окупантів,

дозволу на проведення візиту.

Раніше у Червоному Хресті відповіли на вимогу української сторони терміново направити місію в Оленівку, щоб перевірити умови утримання окупантами українських полонених. В організації заявили, що не можуть проникати у такі місця силою.

У Червоному Хресті заявили, що теж розчаровані відсутністю доступу до всіх військовополонених. При цьому вони не уточнили, хто саме заважає їм отримати цей доступ та назвали повномасштабну війну Росії проти України збройним конфліктом.

Що цьому передувало

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив на важливості питання щодо того, в яких умовах утримують українських полонених та з чим вони стикаються у полоні. Він зазначив, що не розуміє, чому місія Червоного Хреста досі не прибула до Оленівки.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати й насолоджуються життям. Організація має зобов'язання, передусім морального характеру.

На вимогу України співробітники місії мають перевірити:

умови утримання та лікування полонених,

забезпечення предметами першої необхідності,

можливості зв'язатися зі своїми сім'ями.

Зеленський також вважає, що місія Червоного Хреста може взяти на озброєння досвід місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), чиїх інспекторів окупанти не хотіли пускати на захоплену Запорізьку АЕС. Але зрештою візит відбувся.

Варте уваги – Червоний Хрест заявив, що не гарантував безпеку захисників Азовсталі у полоні: дивіться відео