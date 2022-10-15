Розмова відбулася 15 жовтня по відеозв'язку. Глава Офісу Президента привітав Мір'яну Еггер зі вступом на нову посаду.

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Росія порушує права людини

Андрій Єрмак відзначив, що Росія порушує права людини на тимчасово окупованих територіях нашої держави і світ протягом десятиліть не бачив таких вчинків. Зокрема мова йде про утримання військовополонених та цивільних, яких викрадають окупанти.

Голова ОП закликав Мір’яну Еггер зробити все можливе для направлення місії Червоного Хреста до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де під час теракту наприкінці липня Росія вбила близько 50 українських полонених.

Також Єрмак зазначив, що Червоний Хрест 17 жовтня має прибути на лінію розмежування на Сході України. Це, за його словами, стало б важливим кроком.

Водночас Мір'яна Еггер підкреслила, що Червоний Хрест повинен мати доступ до всіх військовополонених, зокрема і в Оленівці.

Це (військовополонені – 24 канал) – мій пріоритет. І ми продовжуватимемо вимагати отримання доступу,

– наголосила Еггер.

Україна дала Червоному Хресту 3 дні на те, аби вони відвідали Оленівку

У російському полоні перебувають як українські військові, так і викрадені окупантами цивільні. Зокрема серед тих, хто досі в полоні ворога – захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі та нацгвардійці, які обороняли Чорнобильську АЕС у лютому – після виходу з території станції окупанти забрали їх із собою.

Значну частину полонених росіяни утримують на тимчасово окупованій території Донеччини, зокрема у колонії в Оленівці. Саме там наприкінці липня окупанти влаштували теракт й убили десятки наших воїнів. Офіційних списків загиблих досі немає і Росія відмовляється віддавати їхні тіла. Окупанти намагаються всіляко приховати свою причетність до злочину, тому не пускають в Оленівку ні українських, ні міжнародних представників.

13 жовтня Україна звернулася з вимогою до Червоного Хреста направити місію до колонії в окупованій Оленівці. Україна дала Червоному Хресту три дні – до 17 жовтня, на що в організації відповіли, що не можуть силою проникнути у такі місця.

На тлі цього Генсек ООН Антоніу Гутерреш завернувся до Росії із закликом надати Червоному Хресту доступ до всіх українських військовополонених.

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