Члены наблюдательного совета "Нафтогаза", подавшие в отставку, обвинили Витренко

Независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза", которые 7 сентября подали в отставку, назвали причиной такого поступка политику председателя правления Юрия Витренко. По их словам, действия главы компании ухудшили взаимоотношения двух коллегиальных органов.

По словам независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза", политика Витренко может негативно повлиять на финансовое состояние компании и поставить под угрозу ее будущее.

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Витренко не общался с наблюдательным советом

Председатель независимого наблюдательного совета Клэр Споттисвуд из Великобритании заявила, что председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко еще со дня его назначения в апреле 2021 года ни разу не общался с ними. Также от него не поступали никакие документы, а на вопросы ответов наблюдательный совет не получал.

Также одной из проблем Споттисвуд назвала то, что из-за политики Витренко из компании ушли многие талантливые люди.

Так же считает и член наблюдательного совета Бруно Лескуа из Франции. Он заявил, что их работа фактически заблокирована.

Причина, почему мы подали в отставку, что мы никакого решения не можем принять, не хотим быть свидетелями того, что делается при Витренко,

– рассказал Лескуа.

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Людо Ван дер Хейден сообщил, что наблюдательный совет уже обращался к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой приостановить полномочия Юрия Витренко согласно предписанию НАПК, однако безрезультатно. Кроме того, по его словам, до встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом наблюдательный совет просили "не создавать никаких проблем".

Также Ван дер Хейден выразил обеспокоенность давлением правительства на "Нафтогаз" для сохранения низких цен на газ при повышении на мировом рынке.

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