Он должен быть объявлен в течение недели. Речь идет о 4 независимых членах наблюдательного совета.
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Шмыгаль поручил министру энергетики объявить конкурс членов наблюдательного совета
Дал поручение первому вице-премьер-министру – министру экономики Украины Александру Любченко в течение недели обеспечить объявление конкурса относительно отбора 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза",
– говорится в сообщении.
Шмыгаль также заверил, что "Нафтогаз" должен получить наблюдательный совет, членов которого должны избрать прозрачным и конкурентным способом.
Премьер написал, что критериями выбора и оценки эффективности работы таких членов должны быть:
- профессиональные и квалификационные характеристики;
- опыт, который бы соответствовал стратегии компании, в частности в части увеличения газодобычи;
- привлечение инвестиций;
- производство энергии и топлива из возобновляемых источников энергии;
- торговли и поставки энергии и топлива.
Конкурс должен завершиться в ноябре 2021 года с тем, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее, чем до 1 мая 2022 года,
– заявил Шмыгаль.
Что этому предшествовало
- Денис Шмыгаль пояснил, что дал такое поручение с целью выполнения решения СНБО от 30 июля 2021 года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере, введенного в действие указом президента.
- Кабмину поручили до 31 октября 2021 года ввести принципы корпоративного управления в "Нафтогазе".
- Перед этим, 1 июля НАПК направило главе наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд предписание. В нем говорится, что контракт с Юрием Витренко нарушает закон.
- В мае Центр противодействия коррупции направил обращение в НАПК, чтобы изучили законность назначения Юрия Витренко. В НАПК заявили, что назначение Витренко является незаконным и решение надо отменить.
- Премьер Украины Денис Шмыгаль из-за скандального ОАСК требовал отменить вердикт НАПК в отношении Витренко.