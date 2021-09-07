Він має бути оголошений протягом тижня. Мовиться про 4 незалежних членів наглядової ради.
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Шмигаль доручив міністру енергетики оголосити конкурс членів наглядової ради
Надав доручення першому віцепрем'єр-міністру – міністру економіки України Олександру Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу стосовно відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу",
– мовиться у повідомленні.
Шмигаль також запевнив, що "Нафтогаз" має отримати наглядову раду, членів якої мають обрати у прозорий та конкурентний спосіб.
Прем'єр написав, що критеріями вибору та оцінки ефективності роботи таких членів мають бути:
- професійні та кваліфікаційні характеристики;
- досвід, який би відповідав стратегії компанії, зокрема в частині збільшення газовидобутку;
- залучення інвестицій;
- виробництва енергії та палива з відновлювальних джерел енергії;
- торгівлі та постачання енергії та палива.
Конкурс має завершитись у листопаді 2021 року з тим, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління та провести конкурс на його обрання не пізніше, ніж до 1 травня 2022 року,
– заявив Шмигаль.
Що цьому передувало
- Денис Шмигаль пояснив, що дав таке доручення "з метою виконання рішення РНБО від 30 липня 2021 року про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері, уведеного в дію указом президента.
- Кабміну доручили до 31 жовтня 2021 року запровадити принципи корпоративного врядування у "Нафтогазі".
- Перед цим, 1 липня НАЗК скерувало главі наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд припис. У ньому мовиться, що контракт з Юрієм Вітренком порушує закон.
- У травні Центр протидії корупції направив звернення до НАЗК, аби вивчили законність призначення Юрія Вітренка. У НАЗК заявили, що призначення Вітренка є незаконним і рішення треба скасувати.
- Прем'єр України Денис Шмигаль через скандальний ОАСК вимагав скасувати вердикт НАЗК щодо Вітренка.