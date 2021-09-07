Він має бути оголошений протягом тижня. Мовиться про 4 незалежних членів наглядової ради.

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Шмигаль доручив міністру енергетики оголосити конкурс членів наглядової ради

Надав доручення першому віцепрем'єр-міністру – міністру економіки України Олександру Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу стосовно відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу",

– мовиться у повідомленні.

Шмигаль також запевнив, що "Нафтогаз" має отримати наглядову раду, членів якої мають обрати у прозорий та конкурентний спосіб.

Прем'єр написав, що критеріями вибору та оцінки ефективності роботи таких членів мають бути:

професійні та кваліфікаційні характеристики;

досвід, який би відповідав стратегії компанії, зокрема в частині збільшення газовидобутку;

залучення інвестицій;

виробництва енергії та палива з відновлювальних джерел енергії;

торгівлі та постачання енергії та палива.

Конкурс має завершитись у листопаді 2021 року з тим, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління та провести конкурс на його обрання не пізніше, ніж до 1 травня 2022 року,

– заявив Шмигаль.

Зверніть увагу! Кабмін 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України". У той же день на цю посаду призначили Юрія Вітренка. Після цього Білий дім заявив, що вкрай стурбований рішенням Кабміну розпустити наглядову раду й замінити керівництво "Нафтогазу".

Що цьому передувало