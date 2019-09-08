21:15
8 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Мотивация
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА

      Члены Кабмина и "слуги народа" провели совместную пробежку: мотивирующие фото и видео

      9 Читати новину українською
      "Слуги народа" зовут украинцев на еженедельные утренние пробежки
      "Слуги народа" зовут украинцев на еженедельные утренние пробежки / Фото с Facebook

      Депутаты от "Слуги народа" и члены нового Кабинета министров организовывают еженедельные совместные пробежки в столице. Они будут проводиться еженедельно, а на каждую такую будет приходить специальный приглашенный гость. На этот раз таким стал глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс.

      Это такой способ показать, что политики тоже занимаются спортом, и популяризировать здоровый образ жизни, рассказала нардеп Галина Янченко.

      Интересно: В "Слуге народа" хотят "перемешать" своих депутатов

      Это такой альтернативный формат часа вопросов к правительству, часа вопросов к народным депутатам. Мы разминаемся немного и знакомимся, потому что это и о спорте, и об общении. В начале каждый кратко рассказывает о себе,
      – подчеркнула парламентарий.

      Кроме Галины Янченко, участие в утренней пробежке принял еще целый ряд народных депутатов и чиновников:

      • Роман Грищук - народный депутат от "Слуги народа";
      • Ярослав Железняк - народный депутат от "Голоса";
      • Айварас Абромавичюс - глава "Укроборонпрома".

      Утренняя пробежка "слуг народа": смотрите фото

      Абромавичус подчеркнул, что молодежь, которая прошла в парламент, постоянно на положительных эмоциях, поэтому ему было очень интересно выйти на пробежку вместе с ними.

      "Интересно было и поговорить об определенных вещах. Это европейский подход. В других странах премьер-министры ездят на велосипедах на работу, ходят без охраны. Это только показывает, что Украина - европейская страна", - уверен глава оборонпрома.

      К слову: Депутат Беленюк едет на чемпионат мира по борьбе и может пропустить работу в Раде

      За такую ​​инициативу политиков похвалили киевляне, которые приняли участие в пробежке. Так, господин Виталий отметил, что это лишь показывает, мол, ни один депутат ничем не отличается от обычных людей.

      Организаторы утренней пробежки призывают активных людей участвовать в следующем таком мероприятии, которое состоится в следующее воскресенье, 15 сентября, в 9 утра. Местом встречи является площадь Конституции возле Верховной Рады.

      blog_ava
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня
      12444
      Теги: Партия Голос Кабинет Министров Украины Спорт Слуга народа Новости Украины Айварас Абромавичус Верховная Рада Мотивация
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трогательное возвращение пленных, жуткое ДТП с детьми и неудачное бегство узников – видео недели
      сегодня , 19:30 Трогательное возвращение пленных, жуткое ДТП с детьми и неудачное бегство узников – видео недели
      136
      Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      сегодня , 19:00 Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      Світові Медіа 6435
      Сохранят ли языковые квоты и запрет на российское ТВ: интервью с министром культуры Бородянским
      сегодня , 18:34 Сохранят ли языковые квоты и запрет на российское ТВ: интервью с министром культуры Бородянским
      Антон Голобородько 232
      Ураган "Дориан" грозит более 20 миллионам людей: последние новости
      сегодня , 16:04 Ураган "Дориан" грозит более 20 миллионам людей: последние новости
      48659
      Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      сегодня , 16:01 Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      Книги для гурманів 215
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук