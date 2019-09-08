Члены Кабмина и "слуги народа" провели совместную пробежку: мотивирующие фото и видео

Депутаты от "Слуги народа" и члены нового Кабинета министров организовывают еженедельные совместные пробежки в столице. Они будут проводиться еженедельно, а на каждую такую будет приходить специальный приглашенный гость. На этот раз таким стал глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс.

Это такой способ показать, что политики тоже занимаются спортом, и популяризировать здоровый образ жизни, рассказала нардеп Галина Янченко.

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Это такой альтернативный формат часа вопросов к правительству, часа вопросов к народным депутатам. Мы разминаемся немного и знакомимся, потому что это и о спорте, и об общении. В начале каждый кратко рассказывает о себе,

– подчеркнула парламентарий.

Кроме Галины Янченко, участие в утренней пробежке принял еще целый ряд народных депутатов и чиновников:

Роман Грищук - народный депутат от "Слуги народа";

Ярослав Железняк - народный депутат от "Голоса";

Айварас Абромавичюс - глава "Укроборонпрома".

Утренняя пробежка "слуг народа": смотрите фото

Абромавичус подчеркнул, что молодежь, которая прошла в парламент, постоянно на положительных эмоциях, поэтому ему было очень интересно выйти на пробежку вместе с ними.

"Интересно было и поговорить об определенных вещах. Это европейский подход. В других странах премьер-министры ездят на велосипедах на работу, ходят без охраны. Это только показывает, что Украина - европейская страна", - уверен глава оборонпрома.

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За такую ​​инициативу политиков похвалили киевляне, которые приняли участие в пробежке. Так, господин Виталий отметил, что это лишь показывает, мол, ни один депутат ничем не отличается от обычных людей.

Организаторы утренней пробежки призывают активных людей участвовать в следующем таком мероприятии, которое состоится в следующее воскресенье, 15 сентября, в 9 утра. Местом встречи является площадь Конституции возле Верховной Рады.