Члени Кабміну та "слуги народу" провели спільну пробіжку: мотивуючі фото і відео

Депутати від "Слуги народу" та члени нового Кабінету міністрів організовують щотижневі спільні пробіжки у столиці. Вони проводитимуться щонеділі, а на кожну таку приходитиме спеціальний запрошений гість. Цього разу таким став очільник "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус.

Це такий спосіб показати, що ми займаємося спортом, та популяризувати здоровий спосіб життя, розповіла нардеп Галина Янченко.

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Це такий альтернативний формат години запитань до уряду, години запитань до народних депутатів. Ми розминаємося трішки і знайомимося, тому що це і про спорт, і про спілкування. На початку кожен коротко розповідає про себе,

– підкреслила парламентарка.

Крім Галини Янченко, участь у ранковій пробіжці взяли ще ціла низка народних депутатів та чиновників:

Андрій Лісневський – народний депутат від "Слуги народу";

Роман Грищук – народний депутат від "Слуги народу";

Ярослав Железняк – народний депутат від "Голосу";

Айварас Абромавичус – голова "Укроборонпрому".

Ранкова пробіжка "слуг народу": дивіться фото

Абромавичус підкреслив, що молодь, яка пройшла до парламенту, постійно на позитивних емоціях, тому йому було дуже цікаво вийти на пробіжку разом з ними.

"Цікаво було і поговорити про певні речі. Це європейський підхід. В інших країнах прем'єр-міністри їздять на велосипедах на роботу, ходять без охорони. Це тільки демонструє, що Україна – європейська країна", – певен очільник оборонпрому.

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За таку ініціативу політиків похвалили кияни, які взяли участь у пробіжці. Так, пан Віталій зазначив, що це лише демонструє, мовляв, жоден депутат нічим не відрізняється від звичайних людей.

Організатори ранкової пробіжки закликають активних людей долучатися до наступного такого заходу, який відбудеться наступної неділі, 15 вересня, о 9 ранку. Місцем зустрічі є площа Конституції біля Верховної Ради.