Трабл организаторов: почему фанаты из Украины не увидели табло во время матча-открытия ЧМ-2022

Матч Катар – Эквадор открыл футбольный праздник под названием чемпионат мира-2022. Уже в первом поединке не обошлось без фейлов на футбольном поле и траблей в Украине.

20 ноября украинские болельщики смогли на два часа отвлечься от новостей о войне в Украине. Матч Катар – Эквадор привлек внимание не столько уровнем сборных, сколько слухами о возможном договорном характере поединка.

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"Отличная" работа организаторов

Однако во время телетрансляции возникла одна большая проблема – на экране телевизоров или смартфонов украинцы не заметили табло. Что не слишком удобно для тех, кто включил трансляцию по ходу поединка. Комментаторам приходилось по нескольку раз напоминать текущий счет в матче, чтобы проинформировать новых зрителей.

После матча глава правления Общественное Николай Чернотицкий прокомментировал отсутствие табло. По его словам, такой недостаток является фейлом самих организаторов турнира, которые дают украинскому транслятору сигнал из Катара.

"Общественное" же не вправе самостоятельно добавить свое табло в картинку трансляции.

Отсутствие счета во время чемпионата – трабл у организаторов, которые дают нам сигнал. Общественное не имеет права вводить. Комментаторы будут чаще повторять счет, пока организаторы не решат проблему,

– написал Чернотицкий в своем фейсбуке.



Украинские фанаты смотрели футбол без табло / Скриншот по трансляции

Напомним, что поединок закончился победой Эквадора со счётом 0:2. Следовательно, слухи о договорном матче, в котором Катар должен был победить 1:0, оказались фейковыми.

Эквадор получил свои первые три очка благодаря дублю капитана Эннера Валенсии.

21 ноября украинские болельщики футбола смогут просмотреть сразу три поединка ЧМ-2022.

Англия сыграет против Ирана (15:00), Сенегал померяется силами с Нидерландами (18:00), а США проведет игру против Уэльса (21:00). Все по киевскому времени.