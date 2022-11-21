20 листопада українські уболівальники змогли на дві години відволіктись від новин про війну в Україні. Матч Катар – Еквадор привернув увагу не так рівнем збірних, як чутками про можливий договірний характер поєдинку.

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"Відмінна" робота організаторів

Однак під час телетрансляції виникла одна велика проблема – на екрані своїх телевізорів чи смартфонів українці не помітили табло. Що не надто зручно для тих, хто увімкнув трансляцію вже по ходу поєдинку. Коментаторам доводилося по декілька разів нагадувати поточний рахунок у матчі, щоб проінформувати нових глядачів.

Після матчу голова правління Суспільне Микола Чернотицький прокоментував відсутність табло. За його словами, такий недолік є фейлом самих організаторів турніру, які надають українському транслятору сигнал із Катару.

"Суспільне" ж немає право самостійно додати своє табло у картинку трансляції.

Відсутність рахунку під час чемпіонату – трабл у організаторів, які надають нам сигнал. Суспільне не має права саме вводити. Коментатори частіше повторюватимуть рахунок, допоки організатори не вирішать проблему,

– написав Чернотицький у своєму фейсбуці.



Українські фанати дивились футбол без табло / Скриншот із трансляції

Нагадаємо, що поєдинок закінчився перемогою Еквадору з рахунком 0:2. Відтак, чутки про договірний матч, у якому Катар повинен був перемогти 1:0, виявились фейковими.

Еквадор здобув свої перші три очки завдяки дублю капітана Еннера Валенсії.

21 листопада українські уболівальники футболу зможуть переглянути одразу три поєдинки ЧС-2022.

Англія зіграє проти Ірану (15:00), Сенегал поміряється силами з Нідерландами (18:00), а США проведе гру проти Уельсу (21:00). Усі за київським часом.