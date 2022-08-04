Чмут рассказал, как после 2014 года изменились потребности украинских военных

Потребности украинской армии 24 февраля стали такими же, как и в 2014 году – потребовалось все и в большом количестве. Это можно объяснить тем, что численность войска выросла в три раза, а сектор безопасности стал насчитывать более миллиона человек.

Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Он также отметил, что активные боевые действия шли на севере, на востоке и на юге Украины. Это неслыханные для Европы масштабы войны за последние многие десятилетия.

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"Потребности украинской армии выросли в десятки и сотни раз. И очевидно, что государство не готовилось к такой масштабной войне, по разным причинам", – говорит Чмут.

Как следствие, украинская армия приняла бой в состоянии "как есть", а не так, как хотелось бы. И в это время многие нужды закрывали волонтеры, чтобы дать время государственной машине запуститься и наладить процессы закупок. Все это уже сейчас активно разворачивается, хотя действительно потребности не уменьшаются,

– отмечает волонтер.

Тарас Чмут глава фонда "Вернись живым" Бронежилеты и шлемы уже сейчас не нужны в таких гигантских масштабах. Но те же автомобили и средства связи требуются постоянно и в безлимитном количестве . В условиях таких интенсивных боевых действий, как сейчас – все является расходником, в каком-то смысле. Радиостанция, коптер или автомобиль живут несколько месяцев.

Актуальные потребности украинского войска на фронте

"Из новых потребностей за последние 5 месяцев войны, то значительно возросла потребность в боеприпасах к советскому вооружению, но это в компетенции волонтеров", – говорит Тарас Чмут.

По словам волонтера, Министерство обороны и Украина как государство действительно прилагают много усилий, чтобы выравнивать ситуацию с потребностями войска.

Как я уже говорил, потребности в бронежилетах и шлемах сейчас в большинстве своем закрыты. Да, это не 100%, но в боевых частях они есть. Есть вопросы по вещевому обеспечению или наличие автомобилей, таких вопросов в условиях войны немало, иначе быть не могло,

– добавляет Чмут.

Но государство включается в эти процессы, пытается на своем уровне что-то делать – это тяжело и медленно, но процесс продолжается, резюмирует волонтер.

Тарас Чмут о деятельности "Вернись живым" и важных потребностях военных: смотрите видео