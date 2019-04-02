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      Чего ждать от России накануне второго тура выборов в Украине

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      Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Украине во втором туре выборов
      Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Украине во втором туре выборов / Фото из открытых источников

      Россия будет прилагать немало усилий для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине в течение следующих трех недель до проведения второго тура президентских выборов. Кремль захочет поставить под сомнение легитимность процесса избрания гаранта.

      Москва стремится дестабилизировать ситуацию и будет создавать обстоятельства, при которых свободные и честные выборы оказались бы под сомнением. Такое мнение Укринформу выразил экс-заместитель госсекретаря США, старший директор по вопросам прав человека американского Института Маккейна Дэвид Крамер.

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      Главный интерес России заключается в том, чтобы попытаться создать среду, в которой следующий президент – или переизбранный президент Порошенко – рассматривался бы как нелегитимный. Украина может сделать то, чего не может Россия при президентстве Путина,
      – отметил он.

      В частности, Украина провела открытые и справедливые выборы, голосование было честным и отражает взгляды украинского народа. Кремль боится этого, поэтому и будет делать все против победы подлинного демократического процесса в Украине.

      Эксперт добавил, что пока нельзя однозначно утверждать, может ли Россия поставить на Зеленского или Порошенко, которые вышли во второй тур президентских выборов. Однако, в течение следующих трех недель ситуация значительно прояснится и будет известно, поддерживает Кремль кого-то из кандидатов.

      Каковы предварительные результаты выборов?
      После подсчета ЦИК более 97% голосов Владимир Зеленский набирает 30,26% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,92%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,38% избирателей, за Юрия Бойко – 11,66%, за Анатолия Гриценко – 6,92%. Явка составила 62,8% избирателей.

       

       

      Как в РФ отреагировали на выборы в Украине?
      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что выборы в Украине еще не закончились. Он напомнил, что должен быть второй тур, поэтому пока давать какие-то официальные выводы рано, нужно подождать". Кроме того, Песков не рассказал и об отношении к результату Владимира Зеленского, лидирующего по итогам первого тура.

       

       

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      Теги: Новости США Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости России Выборы Президента 2019
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