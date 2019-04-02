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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Чого чекати від Росії напередодні другого туру виборів в Україні

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      Росія спробує дестабілізувати ситуацію в Україні до другого туру виборів
      Росія спробує дестабілізувати ситуацію в Україні до другого туру виборів / Фото з відкритих джерел

      Росія докладатиме чимало зусиль для того, аби дестабілізувати ситуацію в Україні протягом наступних трьох тижнів до проведення другого туру президентських виборів. Кремль захоче поставити під сумнів легітимність процесу обрання гаранта.

      Москва прагне дестабілізувати ситуацію і буде створювати обставини, за яких вільні й чесні вибори опинилися би під сумнівом. Таку думку Укрінформу висловив екс-заступник держсекретаря США, старший директор у питаннях прав людини американського Інституту Маккейна Девід Крамер.

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      Головний інтерес Росії полягає в тому, щоби спробувати створити середовище, в якому наступний президент – або переобраний президент Порошенко – розглядався б як нелегітимний. Україна може зробити те, чого не може Росія за президентства Путіна,
      – зауважив він.

      Зокрема, Україна провела відкриті та справедливі вибори, голосування було чесним і відображає погляди українського народу. Кремль боїться цього, тому і робитиме все проти перемоги справжнього демократичного процесу в Україні.

      Експерт додав, що наразі не можна однозначно стверджувати, чи може Росія поставити на Зеленського чи Порошенка, які вийшли в другий тур президентських виборів. Проте, протягом наступних трьох тижнів ситуація значно проясниться і буде відомо, чи підтримує Кремль когось з кандидатів.

      Які попередні результати виборів? Після підрахунку ЦВК понад 97% голосів Володимир Зеленський набирає 30,26% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,92%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,38% виборців, за Юрія Бойка – 11,66%, за Анатолія Гриценка – 6,92%. Явка склала 62,8% виборців.

       

       

      Як у РФ відреагували на вибори в Україні?Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що вибори в Україні ще не закінчилися. Він нагадав, що має бути другий тур, тому "поки давати якісь висновки офіційні рано, потрібно почекати". Крім того, Пєсков не розповів і про ставлення до результату Володимира Зеленського, лідируючого за підсумками першого туру.

       

       

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      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Україна – Росія Новини США Новини Росії
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