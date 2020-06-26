Журналист и участник заседания Трехсторонней контактной группы от ОРДЛО Денис Казанский считает, что формат, в котором проходят заседания ТКГ, нужен сейчас только потому, что нет другой альтернативы. Впрочем, он отметил, что все видят: этот формат пока неэффективен. В частности, из-за минских соглашений, которые Россия активно нарушает.

В эфире программы "Есть вопросі" на 24 канале Денис Казанский рассказал, что минские соглашения прописаны таким образом, что каждая сторона их трактует совершенно по-своему, и, соответственно, хочет выполнять по собственному усмотрению.

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Кроме того, есть некоторые положения, которые Россия отказывается выполнять. Представитель ОРДЛО в ТКГ отметил, что говорится, в частности, о части территории Украины, которая была захвачена с нарушением Минских соглашений. Это 1700 квадратных километров, которые были захвачены после подписания "Минска". Например, Дебальцево.

И здесь украинская позиция – однозначна. То есть, если мы выполняем минские соглашения, Россия должна освободить эту территорию и передать под контроль Украине. Но российская сторона отказывается это делать,

– пояснил он.

По его словам, это является прямым нарушением минских соглашений со стороны россиян и их сателлитов.

Также Денис Казанский отметил, что некоторые важные вопросы, например, договоренности об обмене пленными, обычно решаются не в ТКГ, а на уровне Офиса Президента или нормандской четверки. "То есть, на таком высоком уровне, когда встречаются руководители стран", – подчеркнул он.

Что известно о представителях Украины от ОРДЛО в ТКГ?

9 июня стало известно, что Офис Президента принять участие в переговорах Трехсторонней контактной группы



Такое решение объяснили тем, что привлечение представителей оккупированных территорий происходит с целью выполнения минских договоренностей, предусматривающих проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство. 9 июня стало известно, что Офис Президента принять участие в переговорах Трехсторонней контактной группы четырех представителей ОРДЛО от Украины . Это двое журналистов, врач и юрист.Такое решение объяснили тем, что привлечение представителей оккупированных территорий происходит с целью выполнения минских договоренностей, предусматривающих проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство.

О ситуации на оккупированных территориях

Журналист Денис Казанский отметил, что неподконтрольные Украины территории являются абсолютно самодостаточными. Все, что там происходит, это полностью содержится за счет РФ. В частности, это признает и та сторона.

Он обїяснил, что у оккупационных властей там нет никаких ресурсов, чтобы самостоятельно противостоять украинской армии. Ведь там нет ни залежей нефти, ни заводов, которые производили бы дизельное топливо, необходимое для техники. Нет собственного вооружения и боеприпасов. Это все они полностью получают из России.

Если Россия завтра примет решение уйти оттуда, то это все закончится в тот же день,

– прокомментировал участник ТКГ.

По мнению журналиста, Украина должна сопротивляться дальнейшей агрессивной экспансии. Это самая главная задача.

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Он добавил, что также Украина может влиять с помощью дипломатических рычагов. То есть, с помощью санкций и международного сообщества можно давить на Россию.

"Потому что у нас самих недостаточно сил, это все признают. Без поддержки иностранных государств, в частности, европейских и американских партнеров, Украина сама бы не справилась с этой агрессией", – пояснил он.

По мнению Дениса Казанского, Украина постоянно должна доказывать, что Россия не оставила своих агрессивных намерений и заслуживает новых и новых санкций.

Комментарий Дениса Казанского: видео