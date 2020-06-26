Журналіст і учасник засідання Тристоронньої контактної групи від ОРДЛО Денис Казанський вважає, що формат, в якому проходять засідання ТКГ потрібний зараз лише тому, що немає іншої альтернативи. Однак він зауважив, що всі бачать: цей формат наразі не є ефективним. Зокрема, через мінські угоди, які Росія активно порушує.

В ефірі програми "Є питання" на 24 каналі Денис Казанський розповів, що мінські угоди прописані таким чином, що кожна сторона їх трактує абсолютно по-своєму, і, відповідно, хоче виконувати на власний розсуд.

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Крім того, є деякі положення, які Росія відмовляється викоунвати. Пресдтавник ОРДЛО в ТКГ зазначив, що мовиться, зокрема, про частину території України, яка була захоплена з порушенням Мінських угод. Це 1700 квадратних кілометрів, які були захоплені після підписання "Мінська". Наприклад, Дебальцево.

І тут українська позиція – однозначна. Тобто, якщо ми виконуємо мінські угоди, Росія має звільнити цю території і передати під контроль Україні. Але російська сторона відмовляється це робити,

– пояснив він.

За його словами, це є прямим порушенням мінських угод з боку росіян та їхніх сателітів.

Також Денис Казанський відзначив, що певні важливі питання, наприклад, домовленості про обмін полоненими зазвичай вирішуються не в ТКГ, а на рівні Офісу Президента чи нормандської четвірки. "Тобто, на такому вищому рівні, коли зустрічаються керівники країн", – наголосив він.

Що відомо про представників України від ОРДЛО у ТКГ

9 червня стало відомо, що Офіс Президента взяти участь у переговорах Тристоронньої контактної групи



Таке рішення пояснили так, що залучення представників окупованих територій відбувається з метою виконання мінських домовленостей, які передбачають проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства. 9 червня стало відомо, що Офіс Президента взяти участь у переговорах Тристоронньої контактної групи чотирьох представників ОРДЛО від України. Це двоє журналістів, лікар та юрист.Таке рішення пояснили так, що залучення представників окупованих територій відбувається з метою виконання мінських домовленостей, які передбачають проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства.

Про ситуацію на окупованих територіях

Журналіст Денис Казанський зауважив, що непідконтрольні Україні території є абсолютно не самодостатніми. Все, що там відбувається, це повністю утримується коштом РФ. Зокрема, це визнає і та сторона.

Він пояснив, що в окупаційної влади там немає жодних ресурсів, щоб самостійно протистояти українським військам. Адже там немає ні покладів нафти, ні заводів, які виробляли б дизельне паливо, необхідне для техніки. Немає власних зброї і боєприпасів. Це все вони повністю отримують з Росії.

Якщо Росія завтра прийме рішення піти звідти, то це все закінчиться в той самий день,

– прокоментував учасник ТКГ.

На думку журналіста, Україна має опиратися подальшій агресії, щоб вона не поширювалася. Це найголовніше завдання.

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Він додав, що також Україна може вплинути через дипломатичні важелі. Тобто, за допомогою санкцій і міжнародної спільноти можна тиснути на Росію.

"Тому що у нас самих недостатньо сил, це всі визнають. Без підтримки іноземних держав, зокрема, європейських і американських партнерів, Україна сама б не впоралась з цією агресією", – пояснив він.

На думку Дениса Казанського, Україна має постійно доводити, що Росія не полишила своїх агресивних намірів і заслуговує на нові й нові санкції.

Коментар Дениса Казанського: відео