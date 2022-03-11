Почему российская пропаганда рассчитана на дебилов

Российские заявления о разработке Украиной биологического оружия совершенно не имеют никаких связей с реальностью и рассчитаны на химически чистых идиоты.

Тезис 1. Они вторгаются к нам, потому что мы "адиннарот", и нас нужно спасать от "нацистов".

Тезис 2. Они вторгаются к нам, потому что у нас здесь биолаборатории, где разрабатываются "этнически направленные" вирусы. То есть вирусы, поражающие только какие-то этнические группы.

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Режим логики

если у нас разрабатывают вирусы, способные поражать этнические группы, и от этого должна страдать так перепугавшаяся Московщина, что даже пошла на нас войной, то, значит, объектом этих вирусов должны быть московиты.

но сами московиты говорят, что мы с ними "адиннарот". Следовательно, вирус должен поражать и нас.

Конечно, объект московитской пропаганды не должен видеть здесь никаких проблем.

Вывод. Этот объект – дебил, потому что:

ничего в принципе не запоминает;

не может сопоставить два элементарных факта;

не может вообщем выстраивать какие-то логические конструкции.

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