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      Чому не варто вважати Росію братнім народом: пояснення ветерана АТО

      VETERANO блог 41 Читати новину українською

      Сьогодні я почну свій блог із таких слів як "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Це – два катери і буксир військово-морських сил України, які Росія зухвало захопила 25 листопада 2018 року у Керченській протоці.

      Коли я дізнався про це, я розлютився. Тоді я ще не знав, як і що саме сталося, але мене особисто зачіпає, коли мова йде про атаки на нашу армію, на наш флот. Одним словом, коли йдеться про агресію проти моєї країни.

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      Потім я подивився відео з моряками. І єдине, що я відчув – це гордість за наших та зневагу із сарказмом до сусідів. Чому саме зневагу? Давайте разом ще раз переглянемо це відео. На ньому наші кораблі проходять через Керченську протоку, що є нейтральними водами, і тримають напрямок в порт Маріуполя.

      Дивіться відео нападу на український буксир:

      Послухайте їх. Росіяни наклали в штани, ще нічого не зробивши. Два величезні прикордонні кораблі ФСБ йдуть на перехоплення двох наших корабликів. Один із них – це артилерійський катер, а на таран вони беруть наш буксир "Яни Капу". 

      При чому, як беруть на таран? Що кричать? Це ж ганьба. Таке враження, що їхній капітан тоді йшов на амбразуру зі своєю командою, а не таранив маленький буксир. Лайка, нерви – ось це, в принципі, реальна демонстрація російського бойового флоту.

      Після всього цього в Росії починають вигадувати версії одна краще іншої: мовляв, на таран взагалі ніхто нікого не брав, це все брехня. Але ж ваші телепні самі це відео виклали, агов.

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      Ба більше, росіяни відкрили вогонь по нашому кораблю "Бердянськ". Це при тому, що наші військові дали зрозуміти: наміру застосовувати зброю вони не мають й рухаються за маршрутом згідно із домовленостями про російсько-український кордон. Що ми маємо в результаті? Усі три українські судна захопили росіяни. У полон потрапили 24 моряки, 6 із яких були поранені.

      Ви досі вважаєте Росію братським народом? Я такі дії розцінюю виключно як нехтування всіма можливими законами і нормами, які існують. Але в принципі у цьому відео – вся суть Росії. Зневага до інших, боягузство, безпринципність і балабольство. Країна балаболів.

      За наших моряків воюють українські дипломати на міжнародному рівні. У суботу, 25 травня, у Гамбурзі Трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити наших хлопців та повернути захоплені кораблі.

      В той же день в російському МЗС відреагували по-своєму. Зробили заяву, якою дали зрозуміти: рішення трибуналу для них – не указ. Пізніше прес-секретар Путіна повторив цю позицію. Мовляв, повинно завершитися слідство у зв'язку з начебто порушенням закону про кордон й відбутися суд.

      Українські моряки у полоні Рф
      Українські моряки у полоні РФ

      За те, щоб наші моряки вийшли на свободу, нині у російських судах б'ються адвокати. Це – показові судилища, де немає місця таким поняттям як справедливість, права, свободи та честь. Тому навіть після рішення Міжнародного трибуналу з морського права суд у Москві відхилив апеляційні скарги адвокатів і залишив наших хлопців під арештом.

      Днями одному із них виповнилось 24 роки. Це – Олег Мельничук, хоробрий командир рейдового буксира "Яни Капу". Олег разом з іншими нашими моряками вже більше півроку незаконно утримується російською владою.

      Олег Мельничук
      Олег Мельничук в російському суді

      Те, що відбувається зараз із нашими військовими – це агресія, яку не можна не бачити. Атака у нейтральних водах, відкриття вогню по кораблях, які одразу сказали, що не мають на меті застосовувати зброю і просто йдуть в свій порт, таран нашого буксира, а потім захоплення суден і наших моряків у полон – це все прояв російської агресії.

      Називайте мене скептиком, але я не вірю, що Росія просто так відпустить наших хлопців. Можливо, зрештою "спрацює" рішення трибуналу ООН. Але в мене вже давно немає ілюзій, що з російською владою можна домовлятися. На жаль, там розуміють тільки мову сили і війни. 

      Росія не дотримується слова, не визнає міжнародних законів, і за першої можливості готова вдарити у спину – як вона і зробила у 2014 році, анексувавши Крим і розпочавши війну на сході України.

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      Я дуже хочу, щоб наші хлопці повернулися додому. Ми всі дуже хочемо цього. Тому нам життєво необхідно ставати сильнішими в усіх аспектах нашого життя. Тільки так ми зможемо не просто перемогти, а й жити як цілісна країна і як український народ.

      Попри те, що вони перебувають у російському полоні, наші моряки веселі, бадьорі і сильні. Сподіваюсь, вони скоро будуть вдома, а нова влада робитиме для цього все можливе і неможливе. 

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      Автор: Леонид Остальцев
      Теги: Новости Украины VETERANO блог Видеоблоги Конфликт в Азовском море Украинские моряки в плену Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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